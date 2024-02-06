حاكم الشارقة يوجّه باستحداث «جائزة الحيرة للشعر النبطي»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الفترة من 5 لغاية 11 فبراير الجاري بمشاركة 40 شاعراً وشاعرة، وذلك في قصر الثقافة.

ووجّه سموه دائرة الثقافة باستحداث «جائزة الحيرة للشعر النبطي»، تقديراً وتشجيعاً لأبرز القصائد المنشورة في مجلة «الحيرة من الشارقة»، حيث سيتم اختيار قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة التي تصدرها الدائرة شهرياً، ليبلغ عدد النصوص الفائزة 12 قصيدة، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2024.

وشاهد سموه والحضور مادة مرئية في مستهل الحفل تناولت السيرة الذاتية للشاعرين المكرمين، وهما: الشاعر صالح بن عزيز المنصوري، والشاعرة ناعمة بن ثالث «بنت جميرا»، ومسيرتهما مع الشعر النبطي، وأبرز المحطات في حياتهما الأدبية، كما تضمنت المادة قراءات شعرية لعدد من أشهر قصائدهم، قدم بعدها الشاعر بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، أبياتاً شعرية بمناسبة انطلاق المهرجان، عبر فيها عن مشاعر المواطنين تجاه مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الثاقبة التي تنعكس على رقي المجتمع.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشعراء رواد الشعر النبطي في النسخة الـ18من المهرجان وهما: صالح بن علي المنصوري وناعمة خليفة بن ثالث، مقدماً لهما شهادات التقدير والدروع التذكارية ملتقطاً معهما الصور الجماعية.

ويقدم المهرجان في دورته الـ18 مجموعة من الفعاليات التي تقوم على التنوع والتميز، حيث ستقام 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية، وندوة تحت عنوان «الرواد المكرمون» تتحدث عن مسيرة الشاعرين المكرمين الأدبية، في حين سينتقل المهرجان إلى الذيد وكلباء.

حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، الدكتور منصور بن محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، محمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والشعراء ومتذوقي الشعر.

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