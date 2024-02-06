«كهرباء دبي» تستقبل بيانات 742,035 عقد إيجار إلكترونياً 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة استقبلت بيانات 742,035 عقد إيجار في سنة 2023، مقارنة بـ648,065 عقداً في سنة 2022، وبزيادة تُقدّر بـ14.5 %. وتشمل البيانات عقود «إيجاري» الجديدة والتي يتم تجديدها وذلك بالنسبة لجميع فئات المتعاملين، إذ ترتبط أنظمة الهيئة إلكترونياً بنظام «إيجاري» من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم تحويل بيانات المستأجر بشكل تلقائي للهيئة ومن ثم إنشاء رقم حساب للمستأجر الجديد وتفعيل خدمات الكهرباء والمياه له بعد سداد مبلغ التأمين عبر قنوات الهيئة الذكية.

وأكد معالي الطاير أن الزيادة الكبيرة في عدد عقود الإيجار في 2023 تبرز مكانة دبي العالمية وجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، بفضل العوامل التي تسهم في توفير أسلوب حياة فريد من نوعه لكل من يعيش في دبي، وتشمل بنيتها التحتية المتطورة وسهولة الحصول على الخدمات وغير ذلك من مقومات تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي حتى سنة 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف: «نحرص على التطوير المستمر لقنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرهما، إضافة إلى الربط بخدمات الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات ذكية ومتكاملة توفر وقت وجهد المتعاملين وتتخطى توقعاتهم بما يعزز سعادتهم. واستكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة لتوفير خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة يمكن إنجازها في أي وقت ومن أي مكان بسهولة وأمان، بما يدعم استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية وسياسة خدمات 360 لحكومة دبي».

من جهته، أكد محمد سالم المانع، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في الهيئة، أن مجمل عقود «إيجاري» التي استقبلت الهيئة بياناتها في 2023 بلغ 742,035 عقداً منها 324,766 عقداً جديداً و417,269 عقداً تم تجديدها، ومنذ إطلاق الخدمة في سنة 2015 وحتى نهاية سنة 2023، بلغ مجمل عقود «إيجاري» (جديد وتجديد) التي تم استقبال بياناتها 3,589,038 عقداً.

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