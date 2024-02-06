منصور بن محمد يثمن جهود شرطة دبي في تنظيم واستضافة «الفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، منافسات اليوم الثالث من النسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وعدد من الضباط، وقادة الفرق التكتيكية على مستوى العالم.

واطلع سموه على فعاليات اليوم الثالث الذي تضمن قيام الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية الخاصة من مختلف دول العالم بالتنافس فيما بينها ضمن تحدي «إنقاذ ضابط»، والذي يشمل التعامل مع عدد من أهداف الرماية في ميدان التدريب وتجاوز العوائق، وعملية نقل وإنقاذ من خلال جسر حبال معلق.

وثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم واستضافة للنسخة الخامسة من التحدي الذي يشهد نمواً كبيراً في أعداد الفرق المشاركة عاماً تلو الآخر، ما يسهم في تعزيز التنافس وتبادل الخبرات وتطوير القدرات بين الفرق الخاصة من حول العالم، لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، إلى جانب توفير الفرص اللازمة للعناصر المشاركة من الأجهزة الشرطية في دولة الإمارات، للاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم الخبرات والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد سموه بالتحديات الخمسة التي يضمها تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والمتمثلة في «المسابقة التكتيكية»، و«تحدي الهجوم«، و«إنقاذ ضابط»، و«تحدي البرج»، و«مسابقة الموانع»، والتي تعكس الجاهزية التي يتوجب على رجل الوحدات الخاصة أن يتمتع بها للقيام بواجبه في خدمة المجتمع وتعزيز أمنه.

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