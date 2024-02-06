رئيس الدولة وملك الأردن يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: عمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، في قصر بسمان، صاحب السمو رئيس الدولة، والوفد المرافق، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة، إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية بهذا الشأن.

وشدد سموه والملك عبدالله على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة، وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك والدفع في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.

وأقام الملك عبدالله الثاني بن الحسين مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، بينما حضره من الجانب الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمّان، حيث كان الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مقدمة مودعي سموه والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل أمس إلى عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق المطار، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

كما كان في الاستقبال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، معالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز