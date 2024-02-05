قيادات حكومية وخبراء عالميون يناقشون ترسيخ الذكاء الاصطناعي المسؤول

المصدر: وام

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يجمع منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، قادة التكنولوجيا حول العالم لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبحث الجهود الدولية لابتكار الحلول الكفيلة بتوظيف هذا المجال الواعد لخدمة المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للجميع، ضمن سعي القمة لتكثيف الجهود الدولية وتعزيز التكامل بين صناع المشهد التكنولوجي من دول العالم كافة.

يشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وينظم ضمن فعاليات القمة التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تمثل منصة استثنائية رائدة تجمع الحكومات وصناع القرار، لاستشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل المجتمعات.

وقال معاليه إن القمة تستشرف من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول مستقبل هذا القطاع الواعد والأدوات الكفيلة بتوظيفه لخير المجتمعات، وتركز على السبل الكفيلة بحوكمته ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم استخداماته، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم عمليات التنمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات.

ويشهد منتدى الذكاء الاصطناعي مشاركة واسعة لنخبة الخبراء ورواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم، إذ يشارك فيه جاك هيدراي الرئيس التنفيذي لـ"ساند بوكس آيه كيو"، في جلسة بعنوان الموجة المقبلة من حلول الذكاء الاصطناعي، كما يتحدث يان ليكون كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا" العالمية والحائز على جائزة تورنغ، في جلسة حوارية تناقش فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي وما يفتحه من آفاق واعدة.

وينظم المنتدى جلسة بعنوان تعزيز الثقة ببيانات الذكاء الاصطناعي، يتحدث فيها اي جي عبداللات الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند ليمتس"، وآريا بولورفروشان الرئيس التنفيذي لشركة "إبلايد أيه آي"، وغاري كازانتسيف رئيس استراتيجية التكنولوجيا الكمية في "بلومبرج"، عن أهمية بناء الثقة في بيانات الذكاء الاصطناعي ودور سلامة وشفافية وموثوقية البيانات في عمل هذه الأنظمة بشكل مسؤول.

وتتناول جلسة بعنوان أولوية تنظيم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، التي يتحدث فيها سعادة فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ورئيس مجلس إدارة شركة "أيه آي 71"، وشون إدواردز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "بلومبيرغ"، وجريج ويلسون الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في القطاع الحكومي في شركة "مايكروسوفت"، نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر والاعتبارات والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر والحاجة إلى تدابير سلامة فعالة وأطر أخلاقية لتشكيل المشهد المستقبلي لـهذه النماذج.

ويشهد المنتدى مشاركة فيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "أمازون" في جلسة حوارية، فيما تناقش جلسة للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي تجمع معالي عمر سلطان العلماء، وسعادة أمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا، وكارمي أرتيغاس الرئيس وعضو الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، ود. سيدنا ندايي محاضر في جامعة الشيخ حميدون كين الرقمية، تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التقدم في مختلف المجالات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد وغيرها.

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