منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم، فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «افتتحنا اليوم فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي».

وأضاف سموه: «فخورون بأن تستضيف دبي أكبر حدث للمختبرات الطبية على مستوى المنطقة بمشاركة 900 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة، ومن هنا ستنطلق ابتكارات جديدة هدفها صحة وسلامة مجتمعاتنا».

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