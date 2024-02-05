الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة الجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03، والمد الثاني عند الساعة 00:31، والجزر الأول عند الساعة 17:35.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند 22 :20، والمد الثاني عند الساعة 06:30، والجزر الأول عند الساعة 49 :12، والجزر الثاني عند الساعة 01:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 15 75 40

دبي 24 17 70 40

الشارقة 24 14 75 45

عجمان 25 19 80 40

أم القيوين 24 12 80 40

رأس الخيمة 25 16 75 35

الفجيرة 26 20 65 30

العـين 25 12 70 25

ليوا 24 11 80 35

الرويس 24 15 75 35

السلع 24 14 80 25

دلـمـا 22 18 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 23 20 80 45

أبو موسى 23 20 80 45.

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