محمد بن زايد وعبدالله الثاني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة..العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك الأردن ـ في قصر بسمان ـ صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء..عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة.. مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة..إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية بهذا الشأن.

وشدد سموه وجلالة الملك عبد الله على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك والدفع في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.

وأقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.. فيما حضره من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمان حيث كان صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مقدمة مودعيه سموه والوفد المرافق.

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