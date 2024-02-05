صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين المقيمين يسهل إدارة مزايا نهاية الخدمة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، التابعة لمجموعة "بيور هيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين، وذلك لتمكين الشركات من إدارة مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المقيمين في دولة الإمارات.

ومن خلال منصة رقمية جديدة، سيتمكن أصحاب الشركات من الحصول على خيارات أكثر مرونة لتمويل الالتزامات المترتبة على نهاية الخدمة لموظفيها من خلال صندوق ائتماني بدلاً من إدارتها عبر التدفقات المالية لتشغيل الأعمال، حيث تم اعتماد هذا النموذج لصندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين التابع لـ"ضمان" للمساهمة في توفير مزايا متعددة للموظفين تضمن حقوقهم الكاملة في مكافأة نهاية الخدمة.

ويتيح صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين لأصحاب الشركات أيضاً تقديم خطة ادخار منفصلة كجزء من المزايا التي يوفرها، ويساعد الموظفين على تخصيص جزء من رواتبهم الشهرية لادخارها أو استثمارها في مجموعة متعددة من الخيارات الاستثمارية التي يوفرها مجموعة من الخبراء والمختصين في إدارة الأصول. ويقدم الصندوق أيضاً مجموعة من المزايا التنافسية التي تساهم في جذب المواهب والحفاظ على الكفاءات.

وفي هذا الصدد، قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: "يأتي إطلاق صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين في إطار توجهاتنا الاستراتيجية لتنويع محفظة أعمالنا، وتتويجاً لمسيرة متواصلة استمرت على مدى 15 شهراً في العمل على هذا المنتج الذي يعد أول منتجاتنا خارج نطاق التأمين الصحي، ويهدف إلى تقليص الفجوة والطلب المتزايد في السوق، ونحن سعداء بالتعاون مع "براكسيس"، شركة الخدمات المالية المرخصة في سوق أبوظبي العالمي لتوفير هذا المنتج للعملاء، حيث نتطلع للاستفادة من الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة في مجال إدارة الصناديق الائتمانية."

ومن جانبه قال جيمس باربر لوماكس، رئيس قسم المعاشات التقاعدية وحلول أصحاب العمل في شركة "براكسيس": "تشكل هذه الشراكة مع "ضمان" لإطلاق صندوق مستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين خطوة مهمة في مسيرة تطور شركة براكسيس. ويسرنا إطلاق هذا المنتج الرائد، والذي سيساهم في تمكين الشركات من تقديم مزايا متعددة ومتنوعة لموظفيها من خلال منصة رقمية صممت خصيصاً لتوافق تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم."

وقال دان توفت، الرئيس التنفيذي لشركة براكسيس في دولة الإمارات: "نجحنا في اكتساب خبرة واسعة امتدت لعشر سنوات في مجال توفير الحلول المبتكرة لأصحاب الشركات في دولة الإمارات. ونؤكد حرصنا على مواصلة جهودنا للاستفادة من خبرتنا والاعتماد على أحدث التقنيات وتطوير حلول رقمية، لنتمكن من تقديم خدمات رائدة. إذ تعد الشراكة مع "ضمان" فرصة مثالية لتأكيد التزامنا تجاه هذا السوق."

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد المقيمين في دولة الإمارات ما يقارب ستة ملايين فرد، ومعظمهم يعملون في القطاع الخاص، ما يؤهلهم للحصول على مزايا مكافأة نهاية الخدمة من أصحاب الشركات. وعلى الصعيد العالمي، تعد خطط المساهمة المحددة والتوفير الإلزامي من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين من أبرز التوجهات الحالية في سوق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز