«ديوا» تستقبل بيانات 742 ألف عقد إيجار إلكترونياً خلال 2023

المصدر: وام

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، أن الهيئة استقبلت بيانات 742,035 عقد إيجار خلال عام 2023، مقارنة بـ648,065 عقداً خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 14.5%.

وتشمل البيانات عقود "إيجاري" الجديدة والتي يتم تجديدها وذلك بالنسبة لجميع فئات المتعاملين، حيث ترتبط أنظمة الهيئة إلكترونياً مع نظام "إيجاري" من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم تحويل بيانات المستأجر بشكل تلقائي للهيئة ومن ثم إنشاء رقم حساب للمستأجر الجديد وتفعيل خدمات الكهرباء والمياه له بعد سداد مبلغ التأمين عبر قنوات الهيئة الذكية.

وأكد معالي سعيد الطاير أن الزيادة الكبيرة في عدد عقود الإيجار خلال عام 2023، تعكس مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، بفضل العديد من العوامل التي تسهم في توفير أسلوب حياة فريد من نوعه لكل من يعيش في دبي، وتشمل بنيتها التحتية المتطورة وسهولة الحصول على الخدمات وغير ذلك من مقومات تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي حتى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وأضاف معالي الطاير أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر لقنواتها الرقمية، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها، إضافة إلى الربط مع خدمات الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات ذكية ومتكاملة توفر وقت وجهد المتعاملين وتتخطى توقعاتهم بما يعزز سعادتهم.

وأشار إلى أن الهيئة قد استكملت التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة، لتوفير خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، يمكن إنجازها بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة وأمان، بما يدعم استراتيجية الحكومة الرقمية الدولة 2025، واستراتيجية دبي الرقمية وسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي."

من جهته أشار محمد سالم المانع، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن إجمالي عقود "إيجاري" التي استقبلت الهيئة بياناتها خلال عام 2023 بلغ 742035 عقداً منها 324766 عقداً جديداً و417269 عقداً تم تجديده، ومنذ إطلاق الخدمة في عام 2015 وحتى نهاية 2023، بلغ إجمالي عقود "إيجاري" (جديد وتجديد) التي تم استقبال بياناتها 3589038 عقداً.

يشار إلى أن الربط مع نظام "إيجاري"، يسمح كذلك بالتحديث التلقائي للقيمة الإيجارية السنوية في نظام هيئة كهرباء ومياه دبي عند تجديد العقد، وبالتالي تحديث رسوم السكن، وعدم حاجة المتعامل لزيارة بلدية دبي لتعديل قيمة الإيجار السنوي.

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