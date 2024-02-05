«إينوك» تحتفي بيوم البيئة الوطني بسلسلة جلسات تثقيفية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة إينوك؛ الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين لدولة الإمارات، وذلك في إطار دعمها للمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتحت شعار «المضي قدماً نحو الحياد المناخي»، تنظّم المجموعة على مدار أسبوعٍ، سلسلة من الأنشطة الرامية لرفع مستوى الوعي بين الموظفين بالتغير المناخي، وتداعياته على البيئة والمجتمع.

وتتضمن فعاليات يوم البيئة الوطني هذا العام، جلسات توعية تثقيفية حول التأثيرات والمخاطر البيئية، والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى مبادرة لإعادة تدوير الزي الموحد للعاملين في المجموعة، مع ورشة عمل تفاعلية لتعزيز الاستدامة والوعي بتغير المناخ.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تلتزم مجموعة إينوك بدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، مثل المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

ولطالما تبوأت المجموعة مكانة رائدة في مجال تبنّي الاستراتيجيات المستدامة، لتحقيق اقتصاد نظيف، ومستقبل مرن لدولة الإمارات، والمنطقة والعالم أجمع. وانطلاقاً من الدور بالغ الأهمية الذي تسهم به الاستدامة البيئية في الحد من آثار تغير المناخ، نأخذ على عاتقنا مسؤولية بذل جهود متضافرة، لتبنّي أسلوب حياة مسؤول ومستدام، مع زيادة وعي المجتمع بالاستدامة، وتداعيات تغير المناخ». تجدر الإشارة إلى أن مجموعة إينوك حصلت مؤخراً على شهادة «بيان التحقق والمطابقة» (IWA 42:2022)، وذلك تقديراً لجهود المجموعة الرامية إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي.

ودعماً للمشروع الوطني لعزل الكربون، أطلقت المجموعة مبادرة للمساهمة بجزء من عائدات كل كوب قهوة «زووم»، يتم بيعه في متاجر «زووم»، لزراعة 1,500 شتلة لأشجار القرم في دولة الإمارات، ما سيؤدي إلى امتصاص ما مجموعه 18.4 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك حتى يناير المقبل.

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