«النقيب سند» روبوت يرتقي بجودة خدمات شرطة عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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نجح فريق عمل من شرطة عجمان في ابتكار الروبوت «النقيب سند»، والذي يقدم عدة خدمات للمتعاملين، كما يساعد في تسهيل الخدمات المرورية والجنائية، ويقدم الخدمات بـ9 لغات هي: العربية، الإنجليزية، الأوردية، الهندية، الروسية، الصينية، الإيطالية، الإسبانية والفارسية، وهو مزود بكاميراأمامية وميكروفون، ويمكنه استقبال مليون معلومة.

وقال الملازم عبدالله المزروعي من شرطة عجمان لـ«البيان»: نسعى لإسعاد المتعاملين من خلال روبوتات السعادة في مراكز الخدمة، لتضاف إلى سلسلة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعزز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة، مبيناً أن توظيف الروبوتات في مراكز الشرطة عزز من رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الشرطة.

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