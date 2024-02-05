«دار البر» تطلق أول مركز متنقل للقسطرة القلبية في المنطقة

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دار البر، عن إبرام شراكة رائدة مع «جي إي هيلث كير» في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 لإطلاق مركز قسطرة قلبية متنقل هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لتوفير الخدمات الحيوية اللازمة في الوقت المناسب لمساعدة مرضى القلب المحتاجين.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للجمعية لـ«البيان»، إن «المركز» سيقدم لمرضى القلب رعاية عالية الجودة من خلال مجموعة من الاختبارات والإجراءات التشخيصية المجانية، فضلاً عن إجراء العمليات القلبية للمرضى في المناطق البعيدة عن الخدمات الصحية القلبية التخصصية المطلوبة.

وأكد أن دار البر تعاونت مع «جي إي هيلث كير» في هذه المبادرة، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية وابتكار الحلول الرقمية ومؤسسات صحية متنوعة في الدولة، بالإضافة إلى مركز الإمارات للقلب، وهي مؤسسة ريادة أعمال اجتماعية تسعى إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعكس هذه الشراكة قوة التعاون بين مختلف القطاعات وأهمية أنشطة المسؤولية الاجتماعية في تلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة في الدولة.

وذكرت الجمعية أن «17 % من إجمالي الحالات الطارئة في المستشفيات في دولة الإمارات ناتجة عن شكاوى من آلام في الصدر. بالإضافة إلى أن 8 - 10 % من العدد الكلي للمرضى الذين يتلقون العناية الطارئة يحتاجون أيضاً إلى قسطرة قلبية، وسيلعب المختبر المجهز بالكامل دوراً جوهرياً في تقليل العبء الصحي الكبير لمثل هذه الأمراض».

وبينت «دار البر» أن أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية غالباً ما تظهر لدى المرضى في دولة الإمارات قبل عقد من ظهورها عند المرضى في الدول المتقدمة الأخرى، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وإنقاذ الأرواح في المناطق ذات الوصول المحدود للخدمات العلاجية المتعلقة بالقلب

من جانبه، قال يوسف اليتيم مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في الجمعية: ينطوي عامل الوقت على أهمية بالغة فيما يتعلق بعلاج أنواع عدة من أمراض القلب، ومن هنا تنبع أهمية وحدة مختبر القسطرة المتنقل، إذ تلعب دوراً جوهرياً في المناطق التي يفتقر فيها المرضى إلى الرعاية المتخصصة والمستشفيات، ويقدم هذا المركز المتنقل خدمات التشخيص في الوقت المناسب والعلاجات المتخصصة المنقذة للحياة للسكان قريباً من منازلهم.

إجراءات طارئة

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات رئيس مركز الإمارات للقلب: «سعياً إلى تخفيف الأعباء على المرضى، متمثلة في أوقات الانتظار الطويلة والتكاليف المادية والإقامة في المستشفى، سيعمل مركز القسطرة القلبية المتنقل على تنفيذ الإجراءات الطارئة والاختيارية على مدار الساعة، مستفيداً من تجهيزاته الحديثة وحلول التصوير المتطورة التي زودته بها «جي إي هيلث كير»، فضلاً عن خبرات فريق متمرس من أطباء القلب وأخصائيي الجراحة التداخلية وممرضي القسطرة وغيرهم من المتخصصين الداعمين».

ويندرج المركز المتنقل لقسطرة القلب في إطار مبادرات «جمعية دار البر وجي إي هيلث كير» المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وبدعم تطوعي من أطباء الإمارات الفريق الطبي المتخصص في الدولة، وسيقدم المركز خدمات مميزة تشخيصية وعلاجية وجراحية.

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