«الإمارات للأورام» تطلق كتاب رعاية السرطان تحت شعار «كفو»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمعية الإمارات للأورام، بإطلاق كتاب (رعاية السرطان في دولة الإمارات)، تحت شعار (كفو)، وذلك خلال احتفالية نظمتها في دبي أخيراً، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الموافق الرابع من فبراير من كل عام، والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان (1 - 7 فبراير)، بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية، والجمعية الخليجية للأورام، والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، كما تم على هامش الفعالية، إطلاق مبادرة «كفو للحياة.. معاً ضد السرطان»، التي تهدف للتأكيد على أهمية الوقاية من المرض، عبر التوعية بمخاطره، والتركيز على الكشف المبكر، ونشر الأمل بالشفاء.

ويعتبر كتاب (رعاية السرطان في دولة الإمارات)، الإصدار الأول من نوعه في دولة الإمارات، الذي يرصد تطورات قطاع السرطان خلال 50 عاماً، ويضم الكتاب أكثر من 40 وحدة، تلقي الضوء على كل نوع سرطان على حدة.

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