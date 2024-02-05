«الوطني» يناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلن المجلس الوطني الاتحادي، عن شروعه باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمخاطبة الحكومة الاتحادية، بهدف تحديد جلسة ضمن جدول أعمال للفصل التشريعي الحالي، يتم خلالها مناقشة ملف سياسة الحكومة في «تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي الحكومي، وتعزيز سمعة الدولة وعلاقتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى.

وأوضح المجلس بأنه تسلم رسالة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والمنتسبين إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، يطالبون فيها عرض الموضوع تحت قبة البرلمان للتصويت عليه من قبل باقي الأعضاء، وإحالته إلى الحكومة الاتحادية في حال حصول على نسبة التصويت المطلوبة.

وبين المجلس بأنه وبعد انتهائه من مناقشة كافة البنود الواردة في جدول أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، شرع في عرض الموضوع للتصويت، حيث تم التصويت عليه بموافقة جميع الأعضاء.

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