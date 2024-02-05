«الاتحادية للهوية والجنسية» تنجز 5 ملايين معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية في 10 أشهر

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 5 ملايين و324 ألفاً و750 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الماضي 2023، بحسب تقرير صادر عن الهيئة.

ولفت التقرير كذلك إلى أن إجمالي معاملات الإعفاء من رسوم التأخير وصل إلى 43 ألفاً و258 معاملة خلال الفترة ذاتها، حيث عكفت لجان الهيئة على دراستها وفقاً للأنظمة والاشتراطات المحددة.

وأظهر التقرير إحصائيات عدد معاملات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والذي نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي (https://icp.gov.a)، مؤكداً إنجاز الهيئة 5 ملايين و324 ألفاً و750 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، منها مليون و707 آلاف و19 بطاقة هوية جديدة، فضلاً عن إنجاز 3 ملايين و617 ألفاً و731 معاملة خاصة بتجديد بطاقات هوية.

وبحسب الهيئة، فإن الخدمة إلزامية للمواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، على أن يتم ربط الخدمة بخدمة إصدار تصريح الإقامة من خلال طلب الاستمارة الموحدة.

ويتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة «بصمة وصورة» خلال المدة المحددة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، كما يتوجب على المتعاملين اتباع الإرشادات والمتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، على أن يكون جواز السفر لفئتي المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون سارياً لمدة تزيد على 3 أشهر.

ولفتت الهيئة إلى أن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة تشمل إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.

وتشتمل البطاقة على حزمة من المميزات الأمنية منها أنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية .

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