سلطان بن أحمد: دعم الأطفال والشباب حفز مشاركتهم في صنع مستقبل الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على أن الرؤية الثاقبة والاهتمام اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالأطفال والشباب ودعم تطورهم وتشجيعهم، أسهم في إعدادهم وتحفيز مشاركتهم في صنع وتشكيل مستقبل الإمارة، عبر توفير أفضل الفرص الواعدة والتجارب المتكاملة التي تهدف إلى الارتقاء بهم وبمعرفتهم وبآرائهم وأفكارهم.

كلمة

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السابع عشر لمجلس شورى أطفال الشارقة، والدور الثامن لمجلس شورى شباب الشارقة تحت شعار «ربع قرن من التميز في العمل البرلماني»، وذلك في مقر المجلس الاستشاري، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، ومعالي عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري للإمارة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام الشرطة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري للإمارة، وعدد من المسؤولين في الدوائر والهيئات المحلية.

ووجه سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال كلمته، الحديث إلى أعضاء وعضوات مجلسي الشورى من الأطفال والشباب ودورهم المهم في المشاركة الفعالة عبر المناقشات وتبادل الخبرات، قائلاً سموه: «يعد هذا الانعقاد احتفالاً باليوبيل الفضي للإنجاز البرلماني، واليوم نستكمل رحلة نجاح شورى أطفال الشارقة وشورى شباب الشارقة التي أثمرت بتوجيهات سديدة ورؤى حكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، اللذين آمنا ببناء جيل واعٍ، قادر على قيادة المستقبل وتحمل المسؤولية وتعزيز الهوية الوطنية».

توجيه

كما وجه سموه المخاطبين بالحرص على الاستفادة من هذه التجربة الثرية والمفيدة، قائلاً: «أوصيكم بتحمل مسؤولياتكم البرلمانية، فهي ليست مجرد واجب بل فرصة لخدمة وطنكم وتمثيل جيلكم خير تمثيل، وهي التجربة التي ستعكس تاريخكم البرلماني الحافل. انطلقوا بكل ثقة لتعبروا عن صوت أطفال وشباب الشارقة، وكلنا آذان صاغية لرؤاكم ومطالبكم، وسنكون عوناً لكم».

وأدى أعضاء مجلس شورى الأطفال البالغ عددهم 60 عضواً، وشورى الشباب البالغ عددهم 80 عضواً، أمس القسم الخاص بعمل مجالس الشورى.

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