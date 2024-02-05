شرطة دبي تكرم الفائزين بجائزة «التميز في الإنتاجية» بقطاع العمليات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت شرطة دبي، ممثلة بقطاع العمليات والإدارة العامة للموارد البشرية، الموظفين الفائزين في جائزة التميز بالإنتاجية من مرتب قطاع العمليات في الفئات الوظيفية المستهدفة، وتشمل «عنصر حماية، متلقي بلاغات، منقذ بري، مأمور لاسلكي، عنصر دورية مرورية، عنصر رقيب سير».

وسلم اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، الحوافز للفائزين في نادي ضباط الشرطة، حيث استحق كل فائز درع التميز وشارة تقدير وشهادة التقدير الذهبية ومكافأة مالية، تقديراً لجهودهم المميزة في تنفيذ وتأدية المهام وتحقيق أعلى مستويات من الإنتاجية والاحترافية في العمل.

وشهد حفل التكريم كل من اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد تركي بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد عبدالله مفتاح، مدير إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي بالإدارة العامة للموارد البشرية.

وأكد اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأهمية كفاءة المورد البشري ودوره الأساسي في الارتقاء بالأداء والدفع بعجلة العمل المؤسسي، لذا تحرص دوماً على الاهتمام بنظام التحفيز والتكريم للموظفين المتميزين، ما يسهم في تحفيزهم نحو إسعاد المجتمع الداخلي، ويخلق تنافساً شريفاً ينعكس بشكل إيجابي في رفع مستوى الأداء الفردي والجماعي، والذي بدوره ينعكس إيجابياً على إسعاد المجتمع الخارجي، مثمناً دور الإدارة العامة للموارد البشرية وتعاونها الدائم مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك من خلال برامج ومبادرات متعددة، منها جائزة التميز في الإنتاجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز