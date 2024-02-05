شرطة دبي تواصل صدارتها لـ«سوات» لليوم الثاني

المصدر: دبي - البيان

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واصلت القيادة العامة لشرطة دبي، صدارتها لليوم الثاني على التوالي، في مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، وذلك بعد أن تمكن فريق شرطة دبي «B» من حصد أعلى النقاط في مسابقة «الهجوم»، بحصوله على 73 نقطة متفوقاً على صاحب المركز الثاني فريق قيرغيزستان، الذي حصل على 72 نقطة، فيما حصل فريق بيلاروسيا على المركز الثالث بواقع 71 نقطة.

وتوج اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والشركاء الاستراتيجيين والرعاة وكبار ضباط شرطة دبي، الفرق الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى.

وأثنى اللواء الغيثي على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من خلال تنفيذ مسابقة «الهجوم»، والتي تضمنت الدقة في تنفيذ الرماية نحو الأهداف.

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