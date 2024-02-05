ميثا سيف تعكس تألق المرأة الإماراتية في «سوات 2024»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تشارك الملازم ميثا محمد سيف، في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، للعام الرابع على التوالي، لتعكس بذلك قوة وتألق المرأة الإماراتية في مجالات غير مألوفة، بصفتها الحكم النسائي الوحيد في «تحدي الفرق التكتيكية»، لتؤكد على دور المرأة الإماراتية الريادي والمؤثر.

وبدأت ميثا مشوارها في العمل الشرطي عام 2001 في مسار الرماية، وتحدثت لـ «البيان» عن اختيارها لهذا المسار، الذي جعلها تتميز في مجال قلما كانت تخوضه النساء، وبعد إكمال تعليمها الثانوي، التحقت بشرطة دبي، متخذة خطوات واثقة نحو تحقيق طموحها في الأمن والحماية.

وتقول ميثا: «كانت الرماية شغفي منذ الصغر، فصممت على خوض غمار هذا المجال، وبفضل الله نجحت»، ولم تقتصر إنجازات ميثا على العمل كعنصر حماية فحسب، بل أكملت دراستها الجامعية في القانون، وتخرجت في أكاديمية شرطة دبي، وصولاً إلى تقلدها منصب قائد فريق حماية الشخصيات.

عزيمة

وكانت ميثا سيف عضواً في منتخب الإمارات للرماية، وشاركت في تحديات عديدة، وتبرز مشاركتها كحكم في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، حيث تعاونت مع 24 حكماً من فئة الرجال، واستفادت من خبراتهم التحكيمية، مضيفة إلى مجال الأمن والحماية بصمة نسائية فريدة.

وتؤكد تجربة ميثا أن المرأة الإماراتية قادرة على التميز والنجاح في كافة المجالات، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمرأة، وهي تحث نساء وطنها على عدم التخلي عن شغفهن، قائلة: «أشجع كل امرأة على متابعة أحلامها بثقة».

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