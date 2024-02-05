عبدالله المري يتفقد بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية «تحدي سوات»

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية للنسخة الخاصة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 «سوات»، بمشاركة 40 لاعباً يتنافسون في لعبتين إلكترونيتين ضمن 8 فرق، 6 فرق للرجال، وفريقين للنساء.

ثناء

وأثنى معالي القائد العام لشرطة دبي على جهود الفرق القائمة على تنظيم هذه البطولة، وخاصة أنها تقام في ضوء تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 «سوات»، التحدي العالمي الذي استقطب فرقاً تكتيكيةً من 48 دولة، وهو الأمر الذي يُعزز دعم أهداف بطولة الألعاب الإلكترونية في التوعية بعدد من القضايا المهمة على نطاقٍ عالمي، كالتعاملات المالية الإلكترونية والحذر من الوقوع في الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.

تفاصيل

واستمع معاليه من الرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى تفاصيل البطولة التي تستمر يومي السبت والأحد، ويتنافس فيها 40 لاعباً في لعبتين ضمن 8 فرق، 6 فرق للرجال، وفريقين للنساء، وتتنافس في اليوم الأول 4 فرق في لعبة «كاونتر سترايك 2»، في حين تتنافس 4 فرق أخرى في اليوم الثاني في لعبة «فالورانت»، وتُقام 3 مباريات على مدار اليومين المتتاليين في الخيمة الرئيسة لتحدي «سوات»، ويحصل الفائز الأول في كل بطولة على مبلغ 15 ألف درهم، في حين يحصل الفائز الثاني على 10 آلاف درهم، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 50 ألف درهم. هذا إلى جانب تخصيص الأيام الثلاثة التي تلي بطولة الألعاب الإلكترونية للجمهور الخارجي، بحيث تتاح لهم فرصة المشاركة في مسابقات وألعاب إلكترونية ترفيهية مجاناً.

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