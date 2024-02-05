منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تبهر الحضور

المصدر: دبي - البيان

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أبهرت منافسات مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، الذين حضروا كباراً وصغاراً لمشاهدة الفرق المتنافسة من مختلف دول العالم.

وأبدى أفراد المجتمع الذين شهدوا فعاليات أول مسابقتين «المسابقة التكتيكية والهجوم»، سعادتهم بمشاهدة الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة، وشجعوا فرق بلدانهم التي تنافست بقوة على حصد أعلى النقاط وسط أجواء حماسية.

وعبر خوسيه رودريجز، من كولومبيا، عن سعادته بالتواجد في التحدي وحضور المنافسات، مشيراً إلى أنه حضر برفقة عائلته من أجل تشجيع فريق بلدهم المشارك في التحدي، مبيناً في الوقت ذاته أنه أعجب بفريق شرطة دبي نظراً لسرعته في أداء مهمة «المسابقة التكتيكية» بكل حرفية.

أما الشاب «آيد» من مملكة تايلاند، والذي حضر أيضاً للمنافسات بصحبة عائلته، فأكد أنه حضر للمنافسات من أجل تشجيع فريق بلده الذي يتكون من فريقين «رجالي ونسائي»، مشيراً إلى أنه شاهد أداء الفريق الأول من العنصر الرجالي وأبهرته سرعته في أداء المهمة، فيما ينتظر مشاهدة الفريق الثاني المكون من العنصر النسائي.

من جانبه، أبدى الطفل الإماراتي فارس الكعبي الذي حضر مع والدته وشقيقيه، لمشاهدة منافسات التحدي، سعادته الكبيرة بمشاركة الفرق الشرطية تتنافس في ما بينها، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بمشاهدة العروض النارية المُبهرة التي واكبت حفل الافتتاح.

بدوره، شكر المواطن أحمد الهاشمي، القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم هذا التحدي الفريد من نوعه على مستوى العالم، مشيراً إلى أن منافسات التحدي مشوقة للحضور وترفع من مستوى التفاعل معها.

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