رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس ناميبيا بالإنابة

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا بالإنابة، وذلك في وفاة الرئيس حاجي جينجوب.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا بالإنابة.

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