الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س، الموج في الخليج العربي مضطرب، شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52، والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 16:37، والجزر الثاني عند الساعة 00:52.

والموج في بحر عمان مضطرب، ويحدث المد الأول عند 19:38، والمد الثاني عند الساعة 04:45، والجزر الأول عند الساعة 11:53، والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 18 70 45

دبي 22 17 65 40

الشارقة 23 18 60 35

عجمان 24 18 65 40

أم القيوين 23 15 65 40

رأس الخيمة 24 13 75 40

الفجيرة 25 19 55 30

العـين 22 13 70 35

ليوا 22 15 70 40

الرويس 21 17 60 40

السلع 21 16 65 40

دلـمـا 22 18 75 50

طنب الكبرى 23 19 70 45

طنب الصغرى 23 19 70 45

أبو موسى 23 19 75 40.

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