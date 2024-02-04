مجلس الأخوة الإنسانية يجمع قادة ومسؤولين دوليين في أبوظبي

المصدر: وام

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اختتم في بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي اليوم حفل افتتاح مجلس الأخوة الإنسانية الذي جمع قيادات عالمية ومسؤولين دوليين سعياً إلى تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بهدف توحيد الجهود المشتركة الرامية إلى تجسيد مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين ووزارة التسامح والتعايش واللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقد احتفل هذا الحدث التاريخي بالذكرى الخامسة لإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية من أبوظبي والتي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019.

وانعقد المجلس، هذا العام، للمرة الأولى بمشاركة قيادات عالمية ومسؤولين دوليين، مؤكدا على أهمية التنمية المستدامة في بناء المجتمعات ودور الشباب والمرأة في تجسيد قيم وروح التضامن والأخوة.

وقال سعادة السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "لا يمكن أن يكون هناك تجسيد أفضل لمعنى الأخوة الإنسانية من اجتماع هذه المجموعة المتنوعة من القادة في حوار متساوٍ، على أساس الإيمان المشترك بأهمية التعايش السلمي"، وتابع: "في عالمنا المترابط بشكل متزايد، لا يمكن التقليل من أهمية المشاركة في هذه الحوارات العميقة والهادفة حول بعض القضايا الأساسية التي تؤثر على مصير العالم ومسار الإنسانية اليوم، ومن خلال مجلس الأخوة الإنسانية، لدينا فرصة لتعزيز الحوار الحيوي بين كياناتنا ومكوّناتنا المختلفة، وبناء علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل، حيث إننا لن نتمكن من شق الطريق نحو مستقبل سلمي ومترابط عالميًا إلا من خلال التعاون وتقاسم الجهود والعمل معًا".

وتابع: "نحن ندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تعزيز الأخوة الإنسانية يبرز كمسعى حاسم. ومن خلال عملي في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أتطلع إلى حث الأفراد والمجتمعات على تبني التنوع وتعزيز التفاهم وبناء الجسور عبر الانقسامات الثقافية والدينية والاجتماعية".

وكان سعادة خالد الغيث الذي تم تعيينه مؤخراً أميناً عاماً للأخوة الإنسانية، قد شغل العديد من المناصب الدبلوماسية الحكومية، من سفير فوق العادة ومفوض لدى ماليزيا، وسفير غير مقيم لدى بروناي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بدرجة وكيل وزارة.

وقد تضمنت فعاليات انعقاد الدورة الافتتاحية لمجلس الأخوة الإنسانية جلسات حول الاستدامة، أبرزها "التعاون والإشراف البيئي: تعزيز الأخوة من أجل مستقبل مستدام"، "المرأة في القيادة: تجاوز التحديات وبناء مجتمعات شاملة"، "القيادات الشابة كسفراء للوحدة والتنوع".

ولم تسلط هذه المناقشات الضوء على التحديات التي يواجهها مجتمعنا العالمي فحسب، بل سعت إلى استشراف مستقبل التعاون الإنساني المشترك واستعراض الحلول المبتكرة والتعهدات الواجب العمل بها في سبيل تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع.

وشارك في تنظيم مجلس الأخوة الإنسانية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مجلس حكماء المسلمين، ووزارة التسامح والتعايش، واستضافه بيت العائلة الإبراهيمية. وشدد هذا التعاون على أهمية العمل الجماعي وقوة الوحدة في معالجة القضايا الملحة في عصرنا.

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