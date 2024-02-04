«إقامة دبي» تعزز مهارات موظفيها بالتعاون مع جامعة «كامبردج»

المصدر: دبي - البيان

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شهد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، تخريج 18 من موظفي إقامة دبي الذين أكملوا تعلمهم بدورة المهارات الوظيفية باللغة الإنجليزية، التي تم تنظيمها بالتعاون بين إقامة دبي، ممثلة بمركز التعلم المستمر وتطوير المواهب، وجامعة كامبردج، والتي استغرقت 45 يوماً بمعدل 6 ساعات دراسية للفرد، وبإجمالي 1648 تمريناً منجزاً.

واحتوت الدورة على عدد من المواد التدريبية المتعلقة بتنمية قدرات الموظفين، وتحسين مهاراتهم الفكرية، ومقدرتهم على فهم وحل مشكلات العمل بطريقة ابتكارية، ومهارات العمل ضمن فريق، والتواصل وفهم الآخر والاستماع إليه بشكل واضح، وكيفية التعامل مع المتعاملين بمختلف ثقافاتهم، إلى جانب مهارات التفكير النقدي وتحليل المعلومات، واتخاذ القرار الصحيح، وغيرها من المهارات الوظيفية.

تعاون

وشهد حفل التخريج الذي أقيم بالمقر الرئيس لإقامة دبي، عدد من مساعدي المدير العام وضباط إقامة دبي، حيث وجّه الفريق المري كلمة، أشاد خلالها بالتعاون القائم بين إقامة دبي وجامعة كامبردج العريقة، والذي أثمر بإعداد وتأهيل عدد كبير من موظفي إقامة دبي، وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والأكاديمية التي تدعم مسارهم الوظيفي.

وتمكنهم من تطوير قدراتهم، ومتابعة التطور في مختلف مجالات عملهم، من خلال الانفتاح على المعارف والعلوم المختلفة والمستحدثة، مستفيدين من مهاراتهم المتقدمة باللغة الإنجليزية، إلى جانب اللغات الحية الأخرى في التواصل مع قطاعات أوسع من الناطقين باللغات المختلفة من المعنيين في الداخل والخارج.

وأكد الفريق المري حرص إقامة دبي على توفير أوسع الفرص أمام موظفيها، وتنمية قدراتهم، من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في الداخل والخارج، وتمكينهم من متابعة دراساتهم وتقدمهم العلمي.

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