قادة فرق «سوات» يزورون شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي قادة الفرق التكتيكية «سوات» من مختلف دول العالم، الذين حضروا إلى الدولة للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.

حيث اطلعوا على أبرز الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع.

وزار قادة «سوات» الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واستمعوا إلى شرح حول الخدمات الشرطية المتنوعة التي تقدمها كل من إدارة الشرطة السياحية وإدارة الجرائم الإلكترونية من أجل إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.

كما زار قادة «سوات» إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلعوا على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، إلى جانب اطلاعهم على نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً.

والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعتمد في تحليلاته على البيانات الضخمة «Big data». وتوجه قادة فرق «سوات» إلى مركز الشرطة الذكي «SPS» في القيادة العامة لشرطة دبي، واستمعوا إلى شرح حول الخدمات المقدمة للجمهور بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري.

وفي ختام الزيارة، عبر قادة «سوات» عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على حسن الاستقبال والعروض القيّمة التي شاهدوها، متمنين لشرطة دبي دوام التقدم والنجاح.

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