انخفاض بدرجات الحرارة في الإمارات.. وجبل جيس  يسجل 4.2 مئوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شهدت كافة المناطق في دولة الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة، أمس «السبت»، في جبل جيس برأس الخيمة، بواقع 4.2 درجات مئوية، عند الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي للإمارات.

واستمرت الأجواء الغائمة على أغلب المناطق، مع تكاثر السحب الركامية على مناطق الدولة، نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كما استمرت الرياح النشطة والقوية، مع اضطراب الموج في بحر عمان، وبلغ ارتفاع الموج 7 أقدام في العمق.

وتشهد قمة جبل جيس شمالي رأس الخيمة، أدنى درجات الحرارة في دولة الإمارات، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى على جبل جيس ـ 7.5 درجات مئوية تحت الصفر في عام 2017.

ويعد جبل جيس أعلى جبل في دولة الإمارات، حيث يزيد ارتفاعه على 1900 متر فوق سطح البحر، وهو أحد الجبال التي تتكوّن منها سلسلة جبال الحجر. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الأحد صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً في البحر، وستكون مثيرة للغبار.

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