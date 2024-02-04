شرطة دبي تتصدر أولى منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 

المصدر: دبي- البيان ووام

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المُتقدمة انطلاق النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024» في المدينة التدريبية بالروية بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومساعدي القائد العام، ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار الضباط، وقادة الفرق التكتيكية.

ورحب معالي الفريق عبدالله المري، بالفرق المشاركة في النسخة الخامسة بعد النجاح الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف الدول.

وتمكن فريق القيادة العامة لشرطة دبي «B » من حصد المركز الأول في أولى مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بحصوله على 58 نقطة، فيما تمكن فريق شرطة دبي « A» من حصد المركز الثاني بحصوله على 57 نقطة، في حين حصل فريق شرطة كازخستان على المركز الثالث بواقع 56 نقطة.وتوّج اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، الفرق الفائزة في المركز الثلاثة الأولى.

وبدأ التحدي بـ «المسابقة التكتيكية»، والتي تتطلب من 6 أعضاء من كافة الفرق تحقيق أعلى مستوى انسجام تام فيما بينهم والقدرة على التصويب الناري على الأهداف والتغلب على عامل الوقت.

وستخوض الفرق خلال الأيام المُقبلة مسابقات: الموانع، وإنقاذ ضابط، والبرج، والهجوم، وتتنافس الفرق فيما بينها على جوائز قيمتها 260 ألف دولار، سيتم توزيعها بشكل يومي على الفرق التي تحصد المراكز الثلاثة الأعلى الأولى، إلى جانب الفرق المتصدرة في المجموع العام مع نهاية التحدي.

وقالت اللجنة العليا المنظمة في شرطة دبي إن النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سجلت هذا العام العدد الأكبر من الفرق الراغبة في خوض المنافسات من مختلف دول العالم.

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