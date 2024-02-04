انطلاق سباق «الوقاية من السرطان» في جزيرة المارية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استضافت جزيرة المارية في أبوظبي سباق «الوقاية من السرطان» للجري من الساعة 6 ولغاية 10 صباحاً اليوم الأحد، والذي ينظمه مستشفى «كليفلاند كلينك» أبوظبي، جزء من شبكة M42، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة شركات «بلان بي»، لمختلف الأعمار والفئات المجتمعية لزيادة الوعي حول مخاطر مختلف أنواع السرطان وتسليط الضوء على أهمية نمط الحياة الصحي للوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وتتاح للمتسابقين فرصة المشاركة في ثلاث مسافات تتضمن 1-3 كم، و5 كم، و10 كم، وسيحظى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في سباقي 5 كم و10 كم بجوائز نقدية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات على 2000 درهم، وبالمركز الثاني 1500 درهم، والمركز الثالث 1000 درهم، كما سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل في سباق 10 كيلومترات على 3000 درهم، و2000 درهم، و1000 درهم على التوالي.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أهمية المشاركة في سباق «الوقاية من السرطان» للجري، انطلاقاً من ضرورة المساهمة في زيادة الوعي بأمراض السرطان، مبيناً أن للرياضة تأثيراً إيجابياً كبيراً على أفراد المجتمع على مختلف الأصعدة.

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