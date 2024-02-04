«برنامج معك.. لصحة نفسية» يعزز الوعي الصحي وجودة الحياة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يسعى «برنامج معك.. لصحة نفسية»، الذي أطلقته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إلى نشر التوعية بالقضايا النفسية، وتقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يحتاجون إليها، وطرح الندوات والملتقيات التوعوية لهم، بالتعاون مع نخبة من أطباء الصحة النفسية المختصين، لتقديم دورات وندوات تفاعلية، ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكوادر ذات الخبرة في مواضيع الصحة النفسية على مستوى المنطقة، كما يعتمد على الكوادر الوطنية المحلية ودعمها، لما تقدمه من خبرات وتخصصات دقيقة لتقديم محتوى متنوع، يخدم جميع فئات المجتمع.

وقال الدكتور محمد الأحبابي رئيس «برنامج معك.. لصحة نفسية» في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي لـ«البيان»: «تم إطلاق البرنامج بمبادرة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بهدف التوعية بالصحة النفسية والاضطرابات المرتبطة بها، ويشمل البرنامج دورات وندوات تفاعلية، بالتعاون مع خبراء في مجال الصحة النفسية، وذلك في إطار جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل». وأضاف: «من الورش التي تم تقديمها محاضرة انطلاق البرنامج، وتسليط الضوء على الأهمية الحيوية للعناية بالصحة النفسية وأبرز العوامل المؤثرة فيها، بالإضافة إلى أبرز الاضطرابات النفسية شيوعاً، ومتى يجب زيارة الطبيب النفسي، ونظرة عامة عن العلاجات المتوفرة».

وتابع: «كما نظمت محاضرة «الإدمان في عصر اقتصاد الدوبامين.. نحو فهم ومقاربة جديدة»، وتناولت جوانب متعلقة بالإدمان وأنواعه وتأثيره وخطورته على الصحة النفسية ووسائل التعافي والدعم المتوفرة، ومحاضرة عن أساليب تعزيز الصحة النفسية، وتطرقت للحديث عن طرق إدارة التوتر والضغوط النفسية، وأهمية النشاط البدني على مكونات الصحة النفسية، بالإضافة إلى طرق تفصيلية عن تحسين جودة النوم، وأساليب أخرى فعالة لتعزيز الرعاية الذاتية والتعامل مع التحديات النفسية».

ودعا الدكتور الأحبابي جميع شرائح المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة وتحقيق الاستفادة منها، مؤكداً أن تعزيز الصحة النفسية في المجتمع يحظى باهتمام ودعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. ويأخذ طاقم عمل «برنامج معك.. لصحة نفسية» على عاتقه التواصل مع مؤسسات المجتمع، وتدريب أفراده على آلية التعامل مع الضغوط والاضطرابات النفسية المختلفة وأعراضها، وتقديم التوجيه اللازم لمواجهة المشكلات النفسية والتصدي لها، والإسهام في مواجهة النظرة المجتمعية السائدة حول الاضطرابات النفسية، كما يهدف البرنامج إلى نقل الخبرات في هذا المجال، والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع، للاستفادة من الدورات التوعوية.

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