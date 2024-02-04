أحمد بن مسحار: ملتزمون بتطوير منظومة تشريعية تدعم الممارسات البيئية

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد بن مسحار الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات» بمناسبة يوم البيئة الوطني 2024 «أن إحياء دولة الإمارات العربية المتحدة ليوم البيئة الوطني يأتي تجسيداً لمساعيها الدؤوبة في دفع عجلة الاستدامة، وريادة العمل المناخي وحماية البيئة. وتسلط هذه المناسبة السنوية الضوء على البصمات المشهودة للدولة ودعمها الكبير للجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة بين أفراد المجتمع.

إرث وطني

وقال بن مسحار: «يبرز هذا اليوم الإرث الوطني الرائد على صعيد الاستدامة البيئية، والذي تجلى في العديد من المحطات المفصلية، بدءاً برؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم نهج حماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وصولاً إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2023 عام الاستدامة؛ واستضافة الدولة لفعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وبهذه المناسبة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا بتطوير منظومة تشريعية تدعم وتحفز الممارسات البيئية المستدامة، وتسهم في صون البيئة ومواردها للأجيال القادمة».

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