سعيد الطاير: نسخر الابتكار لتطوير حلول مستدامة للتخفيف من آثار التغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه: «في يوم البيئة الوطني 2024، نستذكر الإرث العریق الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، طیب الله ثراه، في مجال حمایة البیئة، ونسیر وفق التوجیھات السدیدة لصاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان، رئیس الدولة، حفظه الله، وأخیه صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حشد الجھود لمواجھة التحدیات البیئیة التي تواجه كوكبنا، ودفع عجلة الاستدامة، ودعم النقلة النوعیة في مجال العمل المناخي، حيث من الضروري أن ننظر إلى الأهمية المتزايدة للوحدة والعمل الجماعي في حماية كوكبنا من أجل سعادة ورفاهية الأجيال القادمة.

لقد أقرت وثيقة «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ في ختام مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي استضافته دولة الإمارات، بالحاجة إلى خفض عميق وسريع ومستدام لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يتماشى مع هدف حصر درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية. ومن منطلق إدراكنا لحقيقة أن معالجة القضايا البيئية مسؤولية مشتركة، يتعين علينا أن نسخر قوة الابتكار لتطوير حلول مستدامة قادرة على التخفيف بشكل فعّال من آثار التغير المناخي والحفاظ على بيئتنا.

إن الابتكار ليس مجرد كلمة؛ إنها القوة الدافعة وراء الممارسات المستدامة، والتكنولوجيات الجديدة، والنهج الذي يساهم في التحولات في قطاع الطاقة، والتي تعتبر حاسمة لتعزيز مستقبل أكثر استدامة».

وتابع: «هيئة كهرباء ومياه دبي في طليعة الشركات الخدماتية التي بادرت إلى إطلاق مبادرات ومشروعات لخفض البصمة الكربونية وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث ننفذ مشاریع رائدة عدة لتسریع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقیق أھداف استراتیجیة دبي للطاقة النظیفة 2050 واستراتیجیة الحیاد الكربوني لإمارة دبي لتوفیر 0 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول عام 2050».

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