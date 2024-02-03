الحرس الوطني ينقذ شخصين مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما

المصدر: البيان

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نفذ الحرس الوطني متمثلاً في المركز الوطني للبحث والانقاذ ومجموعة حرس السواحل/ السرب الثالث وبالتنسيق مع جناح الجو التابع لوزارة الداخلية مهمة بحث وإنقاذ لشخصين في العقد الثالث من العمر من الجنسية الآسيوية كانا مفقودين في البحر إثر غرق قاربهما بسبب تقلب الأحوال الجوية.

وبتوحيد الإمكانيات وتنسيق الجهود تمكنت فرق البحث والإنقاذ رغم الظروف الجوية من تحديد موقع الشخصين اللذان كانا يعانيان من تعب وإرهاق شديدين، وتم إخلاؤهما عبر الطائرة التابعة لوزارة الداخلية إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.



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