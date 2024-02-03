عبدالله بن زايد وبوريل يبحثان هاتفياً التطورات الراهنة بالمنطقة

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وناقش سموه مع بوريل جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يتيح المجال لتدفق المساعدات الإغاثية والطبية لأهالي غزة بشكل مكثف وبوتيرة متسارعة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وأشار سموه إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق تتطلب تحركا عاجلا من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين وتخفيف معاناتهم.

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