32 بطولة وفعالية رياضية نظمتها «كهرباء دبي» خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 32 بطولة وفعالية رياضية خلال العام 2023، شارك فيها أكثر من 3000 موظف وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

كما قامت الهيئة برعاية واستضافة 3 بطولات رياضية في دبي، إضافة إلى مشاركتها في عدد من الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية. وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتعزيز تنافسية دبي في كافة المجالات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها، والاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الهادفة إلى زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71 % من السكان، نحرص على تشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على جعل الرياضة أسلوب حياة وممارسة يومية تسهم في تحسين صحتهم وتعزيز سعادتهم، وتوطيد أواصر التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين جميع أفراد المجتمع، إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية في إطار من الروح الرياضية التي تتميز بها الأنشطة الرياضية في دبي».

وبدوره، قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس اللجنة الرياضية في الهيئة: «نحرص على توفير بيئة عمل إيجابية وصحية، تعزز روح العمل الجماعي وتوطد العلاقات الأخوية، وتتيح للموظفين من مختلف إدارات وقطاعات الهيئة التعارف فيما بينهم خارج أوقات العمل، ما يرسخ ولاءهم الوظيفي ويرفع نسبة التركيز».

وخلال العام 2023، قامت الهيئة برعاية والمشاركة في عدد من البطولات والفعاليات الرياضية المحلية، ومن أهمهما الألعاب الحكومية 2023 بمشاركة 15 موظفاً؛ تحدي دبي للياقة 2023 بمشاركة 2160 موظفاً؛ ودورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات 2023 بمشاركة 44 موظفة؛ وبطولة البادل للموظفين الحكوميين بمشاركة 10 موظفين، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الموظفين في العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى.

كما نظمت الهيئة بطولة هيئة كهرباء ومياه دبي لكرة القدم بمشاركة 75 موظفاً؛ وبطولة هيئة كهرباء ومياه دبي للبادل بمشاركة 45 موظفاً؛ وبطولة هيئة كهرباء ومياه دبي للسباحة بمشاركة 54 موظفاً؛ وبطولة هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للبلياردو بمشاركة 116 موظفاً؛ بطولة هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للبولينج بمشاركة 125 موظفاً؛ حصص هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للسيدات وحصص هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للرجال بمشاركة 35 موظفاً وموظفة.

وقدمت الهيئة رعايتها لإنشاء قاعة علاجية رياضية في مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للأطفال من أصحاب الهمم في مجالات التأهيل الحركي والوظيفي والذهني.

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