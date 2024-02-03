«تريندز» يطلق خطته الاستراتيجية 2024 ويكشف شعاره الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، خطته الاستراتيجية لعام 2024، التي تؤكد العالمية والجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ومساراته المتعددة، فيما كشف عن شعاره الجديد الذي يشدد على الاستمرارية والتكامل والتطور، والحداثة، والجاهزية، والعالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في القاعة الكبرى بمقرة في أبوظبي بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، وجمع من الباحثين والإعلاميين، حيث تم استعراض خطة واستراتيجية المركز للعام 2024، والتي تتضمن برامج وبحوثاً وأنشطة وفعاليات مبتكرة تواكب تطور المركز ورؤيته العالمية، وتسهم بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات.

وتركز خطة «تريندز» للعام 2024 على أربعة محاور رئيسية، هي تمكين الشباب وتعزيز دورهم، حيث يسعى المركز إلى تمكين الشباب المواطن في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والفريدة، وتعزيز دور «مجلس شباب تريندز»، وتولي الشباب المواطنين إدارة القطاعات والإدارات المختلفة داخل المركز.

أما المحور الثاني فهو توسيع نطاق البحث العلمي، حيث يعمل المركز على توسيع نطاق البحث العلمي، وذلك من خلال إضافة مسارات جديدة إلى برامج البحث العلمي الحالية، وتعزيز برامج التدريب، وإدارة المشاريع التي تم تدشينها مع مطلع العام، وإطلاق منصة «صانعو المحتوى البحثي»، إضافة إلى برامج ومبادرات بحثية جديدة.

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