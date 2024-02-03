عبد الله المري يسلم شهادات التخريج لطلبة بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية

المصدر: دبي - البيان

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سلم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادات التخريج للطلبة المرشحين والمرشحات في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، بواقع 75 مرشحاً للدفعة 31، و30 مرشحة للدفعة 4، والذين احتفلت بهم أكاديمية شرطة دبي، ضمن حفل مميز، أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وشهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في ميدان التخريج العام بالأكاديمية.

وحضر تسليم الشهادات مساعدا القائد العام لشرطة دبي، ومدير الأكاديمية ونائبه وعميد الأكاديمية، وعدد من القيادات الشرطية والهيئة التدريسية، وأولياء أمور الطلبة.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «نبارك لأنفسنا ولكم هذا الإنجاز، الذي نفخر ونعتز به، وأنتم الآن قطعتم المرحلة التأسيسية لبناء شخصيتكم العسكرية، وتلقيتم التدريب والتأهيل المتقدم سواء من الجانب العلمي أو الميداني، وأصبحتم الآن جاهزين ومؤهلين لخدمة الوطن وتنفيذ المهام والمسؤوليات، لذا فإنني أؤكد لكم اليوم أننا على ثقة كبيرة بقدراتكم وبتفانيكم وحرصكم وولائكم تجاه هذا الوطن المعطاء، ونعول عليكم في دعم زملائكم في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي».

ومن جانبه ألقى العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، كلمة قال فيها: «إن يومكم هذا يوم فاصل بين واجب دُفع إليكم وحق منتظر منكم وكأني أنظر إليكم بالأمس القريب ترون الطريق طويل وشاق، وها هو اليوم قد شارف على الانتهاء لتدركوا أن المجد لا يُنال إلا بالجد، وأن الراحة يسبقها التعب، واعلموا أن ميادين النجاح ليست حكراً على مقاعد الدراسة، فكونوا في أوطانكم وأعمالكم كما عهدناكم عندنا».

حصاد

وتابع: « الأكاديمية اليوم تجني ثمار قرار مجلس إدارة الأكاديمية رقم 11 / 3 في العام 2019م حول طرح برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية بنظام التراكيز، ليكون حصادها في هذا اليوم برنامجين من برامج التراكيز المعتمدة، وهما تركيز مكافحة الجرائم الاقتصادية، والذي ضم هذا العام 15 مرشحاً، و9 مرشحات، وتركيز الضابط المناوب في مراكز الشرطة، والذي ضم هذا العام عدد 59 مرشحاً و21 مرشحة، وذلك بمجموع 104 طالب وطالبة، نهلوا من التدريبات والعلوم النظرية والتطبيقية في تلك المجالات، ليكونوا جاهزين للعمل منذ أول يوم لهم في ميادين خدمة الوطن ورفعته».

وفي ختام كلمته توجه بالشكر لجميع من أسهم في هذه النتائج، من طاقم هيئة تعلمية وتدريبية وتطبيقية، وإداريين كانوا خلف تلك الجهود لتقديم تلك العلوم والمعارف بجودة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة في مجال العمل الأكاديمي.

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