«M42» و«جريت أورموند ستريت» يتعاونان لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال

المصدر: دبي - وام

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وقّعت شركة «M42» - المتخصصة في مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات - اتفاقية تعاون مع مستشفى «جريت أورموند ستريت» للأطفال في لندن لإطلاق مبادرة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تحسين الرعاية الحرجة والمعقدة للأطفال في المنطقة، مع تركيز مبدئي على التعاون مع مستشفى «دانة الإمارات» للنساء والأطفال؛ إحدى شركات «M42».

وقّع الاتفاقية - على هامش مشاركة «M42» في معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2024» الذي اختتم أعماله أول من أمس بمركز دبي التجاري العالمي - أشيش كوشي رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة «M42»، وكريستوفر روكنباخ العضو المنتدب للشؤون الدولية والتجارية في مستشفى «جريت أورموند ستريت» التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

ويتمتع مستشفى «جريت أورموند ستريت»، بمكانة عالمية مرموقة نظير خبرته الواسعة في علاج الأطفال المصابين بحالات طبية نادرة ومعقدة، الأمر الذي يدعم رسالة «M42» المتمثلة بالارتقاء بالرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويدعم هذا التعاون متعدد الجوانب في مرحلته الأولى، الأطفال المصابين بحالات طبية معقدة عبر برامج تعليمية في إطار رؤية لتوسيع نطاق الشراكة لتشمل علم الجينوم والبحوث، حيث يهدف الجانبان عبر شراكتهما إلى تطوير علوم الجينوم والعلاج بالخلايا والجينات.

وقال أشيش كوشي: في ضوء مثل علاقات التعاون هذه تعمل الشركة على وضع بصمة إيجابية في الصحة العالمية، ونثق بأن شراكتنا مع مستشفى جريت أورموند ستريت ستمنحنا فرصة ثمينة للارتقاء بمستويات رعاية صحة الأطفال في المنطقة.

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