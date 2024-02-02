الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.

والخليج العربي شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:53، والجزر الأول عند الساعة 23:36.

وبحر عمان مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند16:47، والمد الثاني عند الساعة 02:18، والجزر الأول عند الساعة 09:40، والجزر الثاني عند الساعة 20:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 20 17 75 55

دبي 22 18 60 45

الشارقة 22 17 65 45

عجمان 22 17 70 40

أم القيوين 23 15 70 40

رأس الخيمة 23 17 65 40

الفجيرة 25 17 70 40

العـين 20 14 85 40

ليوا 20 14 80 50

الرويس 19 16 70 45

السلع 20 16 75 40

دلـمـا 22 19 60 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 20 75 40

أبو موسى 23 20 65 45.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز