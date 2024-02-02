أجواء غائمة وأمطار متفرقة على أبوظبي والمناطق الساحلية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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مع تعمق المنخفض الجوي تدريجياً اليوم "الجمعة" وزيادة كميات السحب الركامية والتي امتدت إلى المناطق الشرقية والساحلية وغطت أجواء الدولة، هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة، فيما استمرت الرياح النشطة والقوية على المناطق المكشوفة والداخلية وصلت سرعتها إلى 55 كم/س، وكانت مثيرة للغبار وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على اليابسة واضطراب البحر وارتفاع الموج إلى 10 أقدام في العمق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، شهدت اليوم مناطق متفرقة سقوط أمطار غزيرة على كل من الفوعة والشويب في العين، ومتوسطة إلى غزيرة على مدينة خليفة والنوف وجزيرة الأريام وجزيرة أبوظبي والمصفح والوثبة وطريف وحبشان، وجبل علي في دبي، وأم القيوين ومسافي ووادي العيم برأس الخيمة ودبا الحصن في الفجيرة.

كما سقطت أمطار متوسطة على طريف والمرفأ بمطقة الظفرة، وجزيرة الحديرات والشامخة والفلاح وجزيرة أبو الأبيض في أبوظبي، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد بين المرفأ والرويس، كما سقطت أمطار خفيفة على عدد من الجزر وبعض المناطق الأخرى.

وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على العين في العامرة والساد وزاخر وفلج هزاع وسويحان، وفي أبوظبي سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على العجبان وناهل ومدينة شخبوط والوثبة والشوامخ ومدينة محمد بن زايد وبني ياس، ومطار الشارقة الدولي ومطار الفجيرة الدولي.

وسجلت اليوم أدني درجة حرارة على الدولة بمقدار 11.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 3:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن تقل كميات السحب تدريجيا يوم غد "السبت" ليكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، قد تصل سرعتها تصل إلى 60 كم/س، والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

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