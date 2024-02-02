7.2 مليارات درهم سيولة أسبوعية للأسهم المحلية

المصدر: ​وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 7.2 مليارات درهم في خلال تداولات الأسبوع الحالي، مع تصدر سهمي "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" النشاط.

وتوزعت السيولة بواقع 5.35 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.89 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.7 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 107.16 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.615 تريليون درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.895 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و720.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو 1.06 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي القابضة" بنحو 421.5 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 373.6 مليون درهم، و"أبوظبي الأول" 266.8 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 365.5 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 285.5 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 229 مليون درهم.

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