لجنة رؤساء اللجان في "الوطني الاتحادي" تنتخب سعيد العابدي رئيسا ومحمد اليماحي مقررا

المصدر: وام

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انتخبت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الجمعة، سعادة سعيد راشد العابدي رئيساً للجنة، وسعادة محمد أحمد اليماحي مقرراً بالتزكية.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة للمجلس كل من سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، وسعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، وسعادة مريم ماجد بن ثنية.

وتختص لجنة رؤساء اللجان بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.

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