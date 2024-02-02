"أجمل شتاء في العالم " تستعرض أبرز وجهات الجذب.. والناقلات الوطنية توسع وجهاتها

المصدر: وام

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تصدرت فعاليات الدورة الرابعة من حملة "أجمل شتاء في العالم" المشهد السياحي في دولة الإمارات خلال الأسبوع الجاري، الذي حافظ على زخم المهرجانات والمعارض التي تستقطب أعدادا كبيرة من المشاركين والزوار.

وبرز خلال الأسبوع الجاري إعلان عدد من الناقلات الوطنية الجوية عن توسيع شبكات وجهاتها حول العالم أمام المسافرين، في دلالة على مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

حملة أجمل شتاء

تستعرض حملة أجمل شتاء في العالم، عبر موقعها الإلكتروني، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في دولة الإمارات؛ إذ يقدم الوقع لزواره تجرِبة تفاعلية سلسة، ويدعم رحلتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة والمتعددة التي تزخر بها إمارات الدولة.

ويضم الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من 290 وجهة سياحية في جميع أنحاء الإمارات، مع تقديم معلومات وافية عن كل وجهة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة الاستمتاع بتجارب سياحية استثنائية.

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://worldscoolestwinter.ae/ar، الذي يأتي في إطار سعي النسخة الرابعة من الحملة لتنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في فصل الشتاء وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة.

الناقلات الوطنية

أعلنت "العربية للطيران" يوم الإثنين الماضي عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا اعتباراً من 29 يونيو 2024، لتربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي، في كراكوف يومياً.

بدورها، أعلنت الاتحاد للطيران، زيادة عدد رحلاتها إلى وجهاتها في جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، وعمّان في الأردن، وبيروت في لبنان، بالإضافة إلى كولومبو في سريلانكا، وكولكاتا وبنغالور في الهند، كما أبرمت اتفاقية استراتيجية أحادية الجانب مع الخطوط الجوية الصربية للمشاركة بالرمز، تهدف إلى تعزيز خدمات الربط لعملاء كلتا الشركتين إلى عدد من الوجهات.

من جهتها، أصبحت طيران الإمارات، أول ناقلة دولية تنضم إلى مجموعة سولنت، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الصناعة والنقل والمنازل في الساحل الجنوبي لإنجلترا.

اتفاق

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم، أنها توصلت إلى اتفاق طويل الأمد مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8، ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وتمتلك شركة دبي لصناعات الطيران حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعة 96 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس.

مهرجانات ومعارض

حافظت المعارض والمهرجانات التراثية والثقافية على زخمها خلال الأسبوع الجاري الذي شهد انطلاق فعاليات الدورة 16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، فيما انطلقت أمس فعاليات "قرية الأضواء 2024" التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وتستمر حتى 18 فبراير الجاري مقابل مبنى قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

ويواصل مهرجان الظفرة تسليط الضوء على الحرف اليدوية التراثية وجمالياتها، ليقدم لزواره صورة تجسد التراث وترسم في أذهانهم الحياة الإماراتية التقليدية، في حين تستقطب فعاليات مهرجان الوثبة للعسل، أعدادا كبيرة من الزوار.

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