مجدي يعقوب يفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

المصدر: البيان

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أعلنت جائزة زايد للأخوة الانسانية عن فوز جراح القلب المصري الشهير الدكتور مجدي يعقوب بالجائزة لعام 2024 من بين 3 فائزين من أندونيسيا وتشيلي.

يعتبر السير مجدي يعقوب أحد جراحي القلب الرائدين عالميًا، وهو حاليًا أستاذ جراحة القلب والصدر في المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في مصر، والتي تقدم خدمات مجانية، ومن خلال منظمته، قام الدكتور يعقوب بتدريب جيل من الأطباء والممرضين والعلماء والفنيين المصريين الشباب على أعلى المعايير الدولية.

أسس الدكتور يعقوب، الملقب بـ "منقذ القلب"، مؤسسة سلسلة الأمل في المملكة المتحدة، لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية قابلة للتصحيح من البلدان النامية التي مزقتها الحرب. كما أنشأت المؤسسة برامج تدريبية وبحثية لمساعدة وحدات القلب المحلية على تطبيق أحدث وأقوى الممارسات الطبية.

أنشأ الدكتور يعقوب أكبر برنامج لزراعة القلب والرئة في العالم حيث تم إجراء أكثر من 2500 عملية جراحية. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح أول مركز للقلب في إثيوبيا وآخر بوحدة بحثية في موزمبيق؛ يقود الدكتور يعقوب عملية تطوير مركز القلب الجديد في كيغالي، رواندا.

مع بداية حقبة جديدة لزراعة القلب في المملكة المتحدة خلال الثمانينيات والتقنيات الجراحية الرائدة مثل إجراء روس، وتبديل الشرايين الحديثة، ومؤخرًا، عملية الخردل المعدلة، ساهم الدكتور يعقوب بشكل كبير في التطور الطبي في مجال أمراض القلب.

وقد تم الاعتراف بإنجازاته بمنحه وسام الفروسية البريطاني والعديد من الأوسمة الأخرى، بما في ذلك وسام النيل الكبير عام 2011، وهو أعلى وسام تمنحه جمهورية مصر العربية؛ وسام الاستحقاق من الملكة إليزابيث الثانية عام 2014؛ ولقب "السير" عام 1991 لإسهاماته الطبية المميزة ودوره في إنقاذ الآلاف من مرضى القلب في جميع أنحاء العالم. كما حصل على وسام الاستحقاق من المملكة المتحدة عام 1992.

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