استعراض مستجدات جهود الإمارات لتوفير أمن بيولوجي وطني مستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماعها الأول للعام 2024، والذي شهد استعراض آخر المستجدات لجهود الدولة نحو توفير أمن بيولوجي وطني مستدام. وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك ضرورة تضافر الجهود للحد من خطر العوامل البيولوجية خاصة في ظل تنامي هذه المخاطر والمهددات على مستوى العالم والذي يعتبر من أهم ركائز تحقيق هذه الغاية في الدولة، بما يجنبها عواقب هذه الأخطار وتأثيراتها الجسيمة.

وقالت معاليها: «تتطلب منا المرحلة المقبلة مواصلة تعزيز هذه الجهود لبناء وتطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في حماية دولة الإمارات من هذه المخاطر والمهددات البيولوجية، وبما يتواكب مع توجهاتها في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات وما يترتب عليها من آثار على البيئة مع ضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي للأجيال المقبلة».

وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، لترسيخ آليات ومتابعة التعامل والتصدي للمخاطر والمهددات البيولوجية، بالإضافة إلى ضرورة اتباع دولة الإمارات لنهج الصحة الواحدة لإحراز التقدم في مجالات الوقاية واكتشاف ومكافحة الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وكذلك مواصلة العمل في برامج التنبؤ واستشراف المستقبل فيما يخص الأمراض والأوبئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز