اليوم.. قرعة ترتيب تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، إجراء قرعة البدء في منافسات النسخة الخامسة من التحدي اليوم في نادي الضباط بمنطقة الجداف، بحضور قادة الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، والمعنيين والحكام والمختصين في التحدي.

وتهدف القرعة إلى تحديد دور وتوقيت مشاركة كل فريق من الفرق في خوض المنافسات على مدار الأيام الخمسة للتحدي، بما ينظم عملية الاستعداد البدني والذهني وجاهزية كل فريق في التوقيت المناسب.

وستنطلق منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية غداً في المدينة التدريبية بالروية، بمشاركة 87 فريقاً من 48 دولة، بينها 5 فرق من العنصر النسائي وفريقين مختلط.

وستتنافس الفرق في إطار 5 تحديات هي المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع، ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج، ومسابقة الهجوم، وتحتاج كل مسابقة من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية وقدرات بدنية ومهارية من أجل حصد النقاط، فيما تبلغ قيمة الجائزة 260 ألف دولار.

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