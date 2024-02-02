المستشفى الأمريكي بدبي يعرض كبسولة تجري مسحاً كاملاً للجسم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المستشفى الأمريكي بدبي عن كابينة تجري مسحاً صحياً كاملاً للجسم، وذلك خلال مشاركته في معرض الصحة العربي 2024، وعرض المستشفى كابينة المسح، وتحمل اسم «كبسولة الفحص الصحي»، أمام زوار المعرض، وهي عبارة عن كابينة تحتوي أجهزة مبتكرة، ومتقدمة من الناحية التكنولوجية ومصممة لإجراء فحص صحي سريع وفعال.

وتجري الكبسولة قياساً لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، وطول الجسم ووزنه، ومؤشر كتلة الجسم، ودرجة حرارة الجسم، كما تجري مراقبة لضغط الدم، ومستوى التشبع بالأكسجين، وتضم مستشعراً للوزن وتكوين الجسم، ومنظار للجلد، وتقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد، وتضمن هذه المجموعة الشاملة من القياسات فهماً شاملاً للحالة الصحية للشخص، الذي يخضع للفحص.

ريادة

ويسعى المستشفى الأمريكي بدبي إلى اتخاذ موضع استراتيجي في طليعة المشهد المحلي والعالمي لقطاع الرعاية الصحية، من خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الصحة العربي، وكذلك الاستفادة من الحدث كملتقى حيوي يوضح ويستعرض اتجاهات القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستعرض آخر التطورات والتكنولوجيا الطبية في المنطقة.

وأتاح المستشفى لزوار المعرض التعرف على خدماته والاطلاع على أهم التطورات في المجال الطبي، بما يشمل التدريب والتعليم الأكاديمي والترويج للسياحة الطبية، وإدخال المفاهيم والتقنيات المتطورة لدعم القطاع الصحي.

توسع

ويتبنى المستشفى خطة توسع جديدة، من خلال افتتاح مكاتب للسياحة العلاجية في أفريقيا وشرق أوروبا، وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية، ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد من المرضى الدوليين، للحصول على خدمات رعاية صحية شاملة تحظى بالاهتمام والعناية.

وتعزز خدمات المستشفى في مجالات الأمراض الحرجة وعلاج الأمراض المعقدة في جذب المزيد من المرضى الدوليين لإمارة دبي.

ويقدم فريق المستشفى الأمريكي بدبي المسؤول عن العناية بالمرضى خدمات مساعدة المرضى وعائلاتهم، وتقديم المشورة لهم، كما يتولى مسؤولية الاستشارات، وتحديد مواعيد الأطباء وإحالة المرضى، مع الرد على جميع الاستفسارات قبل وصول المرضى إلى دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز