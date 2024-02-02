«صحة دبي» وهيئة الرعاية المصرية تبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

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بحثت هيئة الصحة بدبي سبل تعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية، خصوصاً المتعلقة بالسياحة العلاجية والتحول الرقمي والتقنيات والحلول الذكية وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

واستعرض عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، الجهود والمبادرات والمشاريع الطموحة التي تتبناها هيئة الصحة بدبي للوصول إلى رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة وخلق نموذج صحي مبتكر يلبي الاحتياجات الحالية للسكان ويستجيب لتحديات المستقبل ويتبنى أحدث التطبيقات والتقنيات العالمية والحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتنافسية والريادة في خدمات الرعاية الصحية.

وأعرب الجانب المصري خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة الهيئة في معرض «الصحة العربي 2024» بمركز دبي التجاري العالمي، عن تقديره للجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مشيداً بالتقدم الذي حققته دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

وتطرق الوفد المصري إلى الإمكانات التي يمتلكها القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية وفرص الاستثمار المتاحة ومجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بالتبادل العلمي والخبرات والتجارب الناجحة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي على مستوى العالم.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للنظم الصحية، واللواء هشام شندي مساعد المدير التنفيذي للتحول الرقمي، والدكتور فتحي شمس مستشار رئيس الهيئة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف مدير عام الأفرع، والدكتورة نهى الصناديدي مدير عام الرعاية الأولية، والدكتورة عزة كمال المشرف على التميز المؤسسي.

ومن جانب هيئة الصحة بدبي حضر اللقاء الدكتور رمضان البلوشي مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة، والدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وفاطمة عباس المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وصالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي.

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