20 مليون معاملة ذكية أنجزتها «الموارد البشرية والتوطين» خلال 2023

المصدر: دبي - وام

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نجحت منظومة الخدمات الذكية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، في إنجاز أكثر عن 20 مليون معاملة ذكية خلال 2023، ضمن أعلى معايير الكفاءة، فيما حظيت الخدمات الذكية للوزارة بمستوى عالٍ من الموثوقية لدى المتعاملين، ووصل عدد مستخدميها إلى نحو 3.3 ملايين متعامل.

وتُواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين، والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لها، على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي، وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.

وقال محمد بن صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة: «يشير مستوى الإقبال على الخدمات الرقمية للوزارة، إلى مدى توافقها مع متطلبات المتعاملين وحاجاتهم، ومستوى الموثوقية والسهولة التي تحققها بتقديم الخدمات، وبما يزيد من مستويات سعادتهم ورضاهم، ويعزز مفهوم الالتزام بتقديم المعاملات، والإيفاء بها في مواعيدها، ضمن مستويات من الكفاءة والتميز والتنافسية».

وأكد أن الوزارة ماضية في تطبيق استراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، عبر تطوير وتوسيع خدماتها الرقمية المتكاملة وحوكمتها، والسعي نحو تقديم خدمات رقمية أكثر شمولية وتكاملاً مع الجهات الشريكة، لتوفير خدمات متميزة أكثر سهولة، تحقق فيها معايير التحول الرقمي، وتنسجم مع التوجهات المتسارعة للدولة في هذا المجال، مدعومة بالبنية التحتية المجهزة لتلبية المتطلبات، وإطلاق الخدمات الرقمية الذكية، ما يحقق ريادة دولة الإمارات في المجال، ويعزز مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

وعززت الوزارة جهودها في تبنّي وإطلاق الخدمات الذكية، والاعتماد عليها لتحقيق تواصل أفضل مع المتعاملين، وتسهيل تقديم الخدمات، والإبلاغ عن الشكاوى، وتقديم الاقتراحات والاستفسارات، وتقديم المعلومات للمتعاملين حول وسائل الالتزام بالتشريعات، والمتطلبات الجديدة في سوق العمل.

كما ساهمت الوزارة بتعزيز الشمول الرقمي والتحول الذكي، عبر إطلاق المبادرات الخاصة بمنظومة الحماية الاجتماعية في سوق العمل، وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، إلى جانب الأنظمة الأخرى، كنظام حماية الأجور، وبرنامج حماية العمال وغيرها، فضلاً عن الاستفادة من الأدوات الرقمية في تعزيز التواصل بين المواطنين الباحثين عن العمل والشركات، عبر منصة برنامج «نافس»، ومشروعات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات، لتسهيل رحلة المتعامل، وإنجاز معاملاته بيسر وسهولة.

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